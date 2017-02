Hot Spot: Grand Café Moeke in Delft

Op donderdag 2 februari opent Grand Café Moeke Delft haar deuren aan de Beestenmarkt 16 in Delft. Moeke Delft is een nieuw, eigentijds grand café dat gezelligheid hoog in het vaandel heeft staan en waar de sfeer laagdrempelig is. Een huiskamer waar iedereen lekker neer kan strijken voor een lunch, diner of voor een heerlijke kop koffie óf een speciaalbiertje. Na Rhenen en Breda is Delft de derde plaats waar Moeke haar deuren opent.

Bij Moeke Delft kun je ook terecht voor ontbijt, lunch, borrelhap en diner. En goed nieuws voor de liefhebbers van speciaalbier. Moeke Delft heeft maar liefst 60 varianten op de kaart staan en is momenteel druk bezig met het brouwen van haar eigen Moeke’s Blond bier. Verder staat Moeke ook bekend om haar verschillende soorten Flammkuchen, in Oostenrijk al jaren een hit! Moeke heeft voor ieder wat wils op de kaart staan. Van Moeke’s tomatensoep tot huisgemaakte kaaskroketten, gegrilde hen met Moeke’s plakkerige marinade, een botermalse biefstuk of de verrukkelijke Moeke burger.

Moeke Delft

Beestenmarkt 16

Delft

www.moekedelft.nl