Hot Spot: Happy Italy

Happy Italy; The Fast Italian heeft al enkele restaurants in Nederland, maar sinds deze maand zijn er maar liefst twee vestigingen bijgekomen, in zowel Amsterdam als Den Bosch. Happy Italy is een fast casual restaurant waar men lekker, snel, ongedwongen kan genieten van overheerlijke, versbereide Italiaanse gerechten. Fastfood is fastfresh geworden. Alle vestigingen zijn vanaf lunchtijd geopend. Op de uitgebreide menukaart staat voor ieder wat wils en deze bevat onder andere pizza’s, pasta’s, salades, panini’s en desserts zoals de inmiddels befaamde en heerlijke Pizza Nutella. De gerechten worden dagelijks vers door de beste koks, veelal overgekomen uit Italië, bereidt. De prijzen maken een bezoek aan Happy Italy helemaal aantrekkelijk en variëren van € 3,75 tot € 10,75. Tevens bevindt zich in ieder restaurant een kinderspeelruimte en is het mogelijk om kinderfeestjes te organiseren. Ook heeft iedere vestiging een groot terras dus bij lekker weer kan er heerlijk buiten gegeten worden.

Meer informatie is te vinden op happyitaly.nl.