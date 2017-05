Hot Spot: horecaconcept Hofhouse in Den Haag

Als je wilt proeven van al het lekkers in de wereld, kun je vanaf juni dit jaar terecht in Den Haag waar het nieuwe horecaconcept Hofhouse haar deuren opent naast Station Den Haag Centraal. Dit nieuwe pareltje van de hofstad is een plek waar iedereen terecht kan voor ontbijt, koffie, lunch, borrel en diner. Je kunt hier op maar liefst 1.000 m2 genieten van onder meer Mexicaans, Aziatisch en Italiaans eten, burgers en gezonde salades.

In de grote, open ruimte van het architectonische hoogstandje kun je het hele jaar door proeven en genieten van lekkere wereldse gerechten van de vaste ondernemers. De per seizoen wisselende, innovatieve pop-up foodconcepten bieden je elke keer nieuwe culinaire verrassingen bovendien. Zo valt er altijd iets te ontdekken. De presentatie van al deze heerlijkheden is al net zo verrassend. Tussen palmbomen stellen de Hofhouse-koks je hun verleidelijke, steengoede en vernieuwende signature dishes van over de hele wereld aan je voor. Schuif aan bij hun open foodbars en zie hoe de vakkundige chefs de gerechten maken waarop ze extra trots zijn.

Hofhouse huisvest fantastische horecaconcepten om van te smullen. Er valt steeds iets nieuws te ontdekken bij onze ‘Coffee & Bakery’, ‘Healthy’, ‘Mexican’, ‘Asian’, ‘Grill’ en ‘Italian’ foodconcepten. In totaal wordt Hofhouse ingevuld door 8 verschillende horecabelevingen verspreid over 6 vaste eilanden en 2 dynamische pop-up elementen die per seizoen wisselen. Daarnaast is de bar van Hofhouse uitgerust met een groot assortiment speciaal bieren, wine by the glass, spirits en cocktails. De locatie beschikt over circa 350 zitplaatsen en biedt ruimte voor take-away.

Hofhouse

Openingstijden : Ma-Woe 07:00-21:30 | Do-Vrij 7:00-23:00 | Zat 09:00-23:00 | Zon 11:00-20:00

Rijnstraat 10

Den Haag

www.hofhouse.nl