Hot Spot: IJssalon Vicini Gelato! Gelato!

Vanaf 1 juli open in het pop-up gedeelte van Osteria Vicini in Rotterdam IJssalon Vicini Gelato! Gelato!. In de IJssalon kun je terecht voor overheerlijk vers gedraaid ijs, in de smaken vanille tot aardbeien/framboos en van chocola tot stracciatella. Het ijs wordt gemaakt van alleen de beste ingrediënten, van zelf gebrande pistache noten tot het allerbeste verse fruit. Nog meer goed nieuws: de ijssalon is het hele jaar, 7 dagen per week open. Dat wordt smullen!

Vicini Gelato! Gelato!

Openingstijden : maandag t/m zondag van 11.00 – 22.00 uur

Kortekade 69

Rotterdam

www.vicinirotterdam.nl