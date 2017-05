Hot Spot: Lab-44

Nieuw op het Hembrugterrein in Zaandam is hangout en eet- en drinkspot Lab-44. Lab-44 bestaat uit een restaurant met industriële look, een terras met uitzicht over de Zaan en het Noordzeekanaal, een tweede vestiging mét mini bierbrouwerij van brouwerij Hoop, een productieruimte van Zaanse Sambal, Het Paplab en bijzondere vergaderplekken.

In die zin is Lab 44 dus ‘voor makers en eters’.

In het nieuwe restaurant van de Zaanstreek kun je terecht voor een drankje, lunch of diner. Genieten kun je onder andere van pizza’s, burger’s, verschillende vlees- en vis gerechten, soepen, salades, broodjes, lekkere voorgerechten en sluit af met een lekker dessert.

Lab-44

Middenweg 44

Zaandam

www.lab-44.nl