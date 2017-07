Hot Spot: Maass Meal Station

Vorige maand opende Maass Meal Station de deuren van haar nieuwste eetwinkel in de Jan Pieter Heijestraat in Amsterdam Oud-West. Een winkel met ready to eat & go maaltijden die alle zintuigen prikkelt. De chefs van Maass Meal Station koken elke dag met de beste ingrediënten: seizoensgebonden, liefst uit de buurt. Zonder conserveringsmiddelen of andere rare toevoegingen. Altijd vers en puur en volledig zelf bereid. Er is een divers aanbod voor alle momenten van de dag. Van chia pudding en sandwiches tot salades, gezonde snacks en maaltijden. Naast echt, lekker en eerlijk eten, heeft Maas Meal Station duurzaam ondernemen hoog in het vaandel staan en houdt ze hiermee rekening bij de inkoop, bereiding en verpakking.

Gasten kunnen hun gerechten in de eetwinkel in de Jan Pieter Heijestraat eten en afhalen. Tevens kunnen de gerechten bezorgd worden via de bezorgservice van Deliveroo en UberEats.

Maass Meal Station

Jan Pieter Heijestraat 84

Amsterdam

www.maassmealstation.nl