Hot Spot: Mauve Restaurant & Bar

Mauve is al jaren een begrip in ’t Gooi en de ontmoetingsplek in Laren voor een hapje en een drankje. Deze zomer is de zaak uitgebreid met een extra ruimte, Mauve Bar, en is het zonovergoten terras gerestyled en vergroot. Tevens is het menu aangepast met gevarieerde, eigentijdse gerechten en een mooie selectie gin & tonics, cocktails en mocktails. Hiermee is Mauve Restaurant & Bar getransformeerd van een tijdloze horecazaak naar een eigentijdse klassieker en biedt het voor een ieder wat wils.

Mauve is gevestigd in een oude Saksische Boerderij aan de Brink in Laren en vernoemd naar de Nederlandse kunstschilder Anton Mauve. Met de uitbreiding van Mauve werd ook de menukaart aangepast. Naast klassieke gerechten werden er ook gerechten met een internationale twist aan de kaart toegevoegd, waaronder wereld bites; Doughnut met pulled veal, komkommer kimchi en spiced suger en de Japanse dumplings met kip, lente-ui en ponzu. Verfrissend is ook de salade met watermeloen, tomaat, feta, rode ui, pepita en yoghurtmuntdressing. Nieuw is de bijvangst als wisselende vis van de dag.

Mauve biedt een mooie selectie wijnen en biertjes, vier verschillende gin & tonics met bijpassende garnering en een aantal verfrissende cocktails en mocktails. De gehele kaart is zowel in het restaurant, in de bar als op het terras te bestellen.

Mauve Restaurant & Bar

Openingstijden Mauve Restaurant vanaf 10:00 uur (dagelijks) | Mauve Bar vanaf 16:00 uur (do-zo, en op reservering)

Brink 1

Laren

www.mauve.nl