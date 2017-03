Hot Spot: Mexicaans restaurant Popocatepetl

Het traditionele Mexicaanse restaurant Popocatepetl in Rotterdam, wat al 35 jaar een begrip in Nederland is, heeft een metamorfose ondergaan. De welbekende Mexicaanse taferelen hebben plaats gemaakt voor een eigentijds, sfeervol interieur met Latin invloeden, en ook de kaart is aangepast. Op 9 maart opende het vernieuwde restaurant in de Oude Haven haar deuren. Naast de authentieke gerechten zijn er vernieuwde Mexicaanse gerechten aan de menukaart toegevoegd en zijn alle gerechten nu ook als lunch bestellen! Daarnaast is er meer aandacht besteed aan de drankenkaart. Op het menu staan cocktails en de befaamde Mexicaanse spirits; tequila en mezcal. Onlangs opende de allereerste vernieuwde Popocatepetl haar deuren in Utrecht. De Rotterdamse vestiging volgt op de voet en is hiermee de tweede zaak van Popocatepetl die helemaal in het nieuw is gestoken. De vijf andere vestigingen in het land worden de komende periode getransformeerd.

Popocatepetl the Mexican, Rotterdam

Spaansepoort 71, 3011 MN Rotterdam

www.rotterdam.popo.nl