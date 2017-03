Hot Spot: Millers Cocktail Kitchen

De nieuwste hotspot in Den Haag, Millers Cocktail Kitchen, heeft gisteren de deuren geopend. Millers Cocktail Kitchen is een nieuw horecaconcept van Millers Den Haag met internationale allure dat exotische cocktails met een uitgebreide Aziatische menukaart combineert. Op de cocktail kaart staan ruim 60 verschillende cocktails zoals o.a. classics, tropicals, mojito’s, caipirinha’s, sours en premium cocktails. Maar je kunt ook je eigen cocktail laten shaken door de cocktail shakers. Op de menukaart komen de authentieke smaken van de Aziatische cultuur samen: van streetfood en sushi tot een Thaise curry.

Millers is gevestigd midden in het historisch centrum van Den Haag aan het Plein en is al 7 jaar een begrip in de Haagse horeca. Millers bestaat uit drie aanééngeschakelde panden met elk hun eigen sfeer maar dezelfde stijlvolle, toegankelijke omgeving. Millers biedt een kwalitatief totaalconcept met een grand café, à-la-carterestaurant, zes bars waaronder een wijnbar, een club bestaande uit twee area’s, privéruimtes en een verwarmd terras.

Voor meer informatie zie: www.millersdenhaag.nl

Fotocredits Sharman Images