Hot Spot: Portugese koffiebar ‘Nata Lisboa’

Nieuw in Amsterdam is de Portugese koffiebar ‘Nata Lisboa’, wat de deuren heeft geopend aan de Scheldestraat 1 onder het motto ‘the world needs nata’. Nata Lisboa is genoemd naar het iconische zoete gebakje uit Portugal, de pastel de nata. Op de menukaart vind je naast een stevige kop Portugese koffie en uiteraard de beroemde pastel de nata nog heel wat andere lekkernijen, zoals de pão com chouriço (warm broodje met chorizo) en pastel de bacalhau (stokvispasteitje). De koffiebar is open voor ontbijt, lunch en aperitief.

Nata Lisboa

Scheldestraat 1

Openingstijden: Ma t/m Vrij 7.00h-18.00h

Za t/m Zo 8.00h -18.00h