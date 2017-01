Hot Spot: Restaurant Gordal

In Amsterdam heeft het nieuwe restaurant Gordal de deuren geopend in het Elements Hotel. Het menu, dat om de maand wordt aangepast, bestaat vijftig procent uit authentieke Spaanse gerechten en tapas, en voor vijftig procent uit charcuterie en bijzondere kazen. Natuurlijk ontbreken goede wijnen, Spaans bier en huisgemaakte sangria niet op de kaart. Het concept ‘shared dining’ zal in dit nieuwe Spaanse restaurant centraal staan, zo kunnen gasten vijf schotels bestellen met verschillende kleine gerechten om samen te delen. Daarnaast worden gasten bij Gordal meegenomen op een culinaire reis door Spanje waarbij er, naast de reguliere kaart, maandelijks een gerecht uit een specifieke regio wordt aangeboden. De cultuur, gewoontes en lokale smaken van dit gebied staan die maand dan centraal.

Restaurant Gordal

A.J. Ernststraat 577

1082 LD Amsterdam