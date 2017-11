Hot Spot: rooftop bar/restaurant Bink

Den Haag is weer een nieuwe hot spot rijker! Vorige week is de rooftop bar/restaurant Bink geopend. Het gloednieuwe horecaconcept, dat gevestigd is op de bovenste etage van Bink36 aan de Binckhorstlaan in Den Haag, biedt met 2 dakterrassen een panoramisch uitzicht over de Haagse skyline. De horecagelegenheid van circa 1200 m2 beschikt over een cocktailbareiland, een restaurant met ruim 500 zitplaatsen (inclusief buitenterras) en is daarnaast een nieuwe uitgaansgelegenheid in Den Haag met speciale Club Nights en thema-avonden. Bink is een kwalitatief totaalconcept met een grand café, à-la-carterestaurant met o.a. diverse deelbare internationale gerechten en desserts, een bareiland en Club/thema-avonden. Het interieur van Bink is geïnspireerd op de jaren ’50 stijl van het M-gebouw.

Bink is 7 dagen per week geopend; maandag en dinsdag van 10.00u-23.00u, woensdag tot en met vrijdag van 10.00u – 00.00, zaterdag van 11.00u – 00.00 en op zondag van 11.00 – 23.00.

Voor meer informatie: www.binkrooftop.nl