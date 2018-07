Hot Spot: The Commons Rotterdam

Restaurant The Commons in Rotterdam brengt een diverse mix van mensen, eten en drinken bij elkaar. Het wereldse menu met shared dining gerechten werd ontwikkeld door F&B director Craig Cunningham, die jarenlang nauw samenwerkte met Jamie Oliver. The Commons is de ontmoetingsplek waar reizigers, foodies en locals terecht kunnen op elk moment van de dag. Hier word je wakker bij een lekker ontbijtje, spreek je af voor een lunchmeeting, drink je cocktails met vrienden en dineer je met geliefden en familie.

Op de menukaart staan ‘commonly-loved small plates and drinks from our global travels’, denk aan een Marokkaanse Couscous tabbouleh, een Scandinavisch vispotje en een Funky calamari. Het menu biedt vlees, vis en vegetarische gerechten met een internationale twist. Van snack cravings, burgers en pizza, tot verse sappen en superfood salades. En dit alles voor hele toegankelijke prijzen. Op de cocktailkaart worden lokale en internationale dranken gecombineerd met tropische invloeden. Tussen 16:00 en 19:00 uur is het happy cocktail hour en zijn zonnige cocktails te bestellen voor slechts 5 euro.

The Commons Rotterdam

Openingstijden : 07:00 – 22:30 (Ma – Woe), 07:00 – 00:00 (Do – Vrij), 08:00 – 00:00 (Zat), 08:00 – 23:00 (Zon)Adres : Willem Ruyslaan 225, 3063ER Rotterdam

www.thecommonsrestaurant.com

The Commons heeft inmiddels vijf vestigingen in Nederland; in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam City, Amsterdam-West en Maastricht. Ze zijn gevestigd naast The Student Hotel.

Images by Sal Marston Photography