Hot Spot: The Harbour Club Vinkeveen

The Harbour Club heeft gisteren de nieuwste vestiging geopend in Vinkeveen. Het restaurant is gelegen aan de geliefde Vinkeveense plassen en is gevestigd in het gloednieuwe Apollo Hotel Vinkeveen-Amsterdam. The Harbour Club Vinkeveen biedt plaats aan 150 gasten binnen in het restaurant, 150 gasten buiten op het luxe terras en kan via land en water bereikt worden; er is plek voor boten om aan te meren.

Het nieuwe restaurant heeft de herkenbare internationale allure van The Harbour Club, maar er zijn ook toevoegingen gedaan aan het oorspronkelijke concept. De open keuken met zes meter lange Raw Bar vormt het hart van het restaurant. Ook maken de bekende wijnkasten weer deel uit van het interieur. Met de nieuwe opening is ook de nieuwe menukaart gepresenteerd met gerechten zoals een ceviche van zeebaars, Alaskan King Crab, Tomahawk steak en verschillende soorten sushi. De signature dishes van The Harbour Club vormen de basis van de menukaart. Alleen het beste vlees, de meest verse vis, de mooiste groenten en kruiden worden gebruikt. De bereidingen zijn eenvoudig en puur: vlees van de open Josper Grill, in roomboter gebakken sliptong en gegrilde kreeft. Echte vleesliefhebbers kunnen genieten van een imposante Tomahawk steak of Peking Duck met pancakes en hoisin.

The Harbour Club Vinkeveen

Groenlandsekade 1

030 2347150

E info@theharbourclubvinkeveen.nl

W www.theharbourclub.nl