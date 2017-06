Hot Spot: The Poké Bar in Den Haag

The Poké Bar is de allernieuwste hot spot in Den Haag waar je de lekkerste Poké bowls kunt eten. The Poké Bar is gevestigd in de nieuwe foodhal MingleMush nabij Den Haag Centraal Station. Bij The Poké Bar kun je naast Poké bowls met koude ingrediënten, ook kiezen voor warme. Ook zijn er sushi burrito’s. Het concept biedt Poké liefhebbers de mogelijkheid om kwalitatieve Poké bowls te eten. Er is een ruime keuze uit de signature bowls, zoals de Classic Tuna Poké en de Classic Salmon Poké. Ook is er de mogelijkheid om een bowl naar eigen smaak te maken. Hierbij kies je zelf een basis als salade of sushi rijst, proteïne als vis of vlees, vier groenten, een sausje en twee toppings. Het warme ingrediënt waarvoor gekozen kan worden is Ebi Tempura, oftewel gefrituurde garnaal. Ook zijn er genoeg vegetarische mogelijkheden, bijvoorbeeld door tofu te kiezen.

The Poké Bar

Anna van Buerenplein 712

Den Haag

www.thepokebar.nl