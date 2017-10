Hot spot: Visrestaurant Langoest in Rotterdam

Na een acht maanden durende wereldreis, besloot chef-kok Shi-Qian Yi zijn droom werkelijkheid te laten worden. De visliefhebber opent eind oktober de deuren van zijn gloednieuwe visrestaurant Langoest aan de Boompjes 677 in het centrum van Rotterdam. Langoest biedt dagelijks de beste zeevruchten, zoals fruits de mer, kreeft en Shi’s favoriet de octopus. Laatst genoemde wordt geheid een regelrechte hit als je hoort hoe Shi de vis klaarmaakt. ‘’Ik maak hem echt heel lekker. Ik stoof hem met witte wijn waardoor de structuur heel zacht wordt. De sap die uit de octopus sijpelt, is heel intens. Echt een umami explosie op je bord!’’ Voor de niet visliefhebbers in grote groepen heeft Langoest enkele steaks op de kaart staan. Natuurlijk komt er ook een breed assortiment van wijnen op de kaart te staan. Voornamelijk witte wijn, maar ook rode en rosé.

Langoest

Opening eind oktober

Ma t/m Za van 17:30 tot 22:00

Boompjes 677 te Rotterdam

Langoest.nl