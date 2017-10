Hotspot: Popocatepetl The Mexican Arnhem

Het Mexicaanse restaurant Popocatepetl is al 35 jaar een begrip in Nederland, en staat al jaren garant voor lekker eten in een Mexicaanse ambiance. Vanaf vorige week is het restaurant ook in Arnhem te vinden op het Gele Rijders Plein recht tegenover de AKU fontein. Deze eigentijdse Mexicaanse huiskamer met een grote serre en terras is de nieuwste hotspot voor een laat ontbijt, lunch, diner en borrel in hartje Arnhem. Op de menukaart staan Mexicaanse klassiekers, verfijnde gerechten, bites to share en zoetigheden. Te nuttigen als ontbijt, lunch, borrel of snack. Ook de drankenkaart biedt voor een ieder wat wils met onder meer mooie wijnen, biertjes, cocktails en mocktails. Een signatuurdrankje is de Mexican Buldog Margarita, geserveerd met een Corona biertje op zijn kop in het glas.

Popocatepetl The Mexican, Arnhem

Gele Rijders Plein 39, 6811 AR Arnhem