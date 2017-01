Huisdieren zijn de beste vriend van een kind

Kinderen krijgen meer voldoening uit de relatie met hun huisdieren dan met hun broers of zussen, volgens een onlangs gepubliceerde studie. Kinderen kunnen ook beter omgaan met hun dierlijke metgezellen dan met broers en zussen. Het onderzoek draagt ​​bij aan steeds meer bewijs dat huisdieren een grote invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen, en kan een positieve invloed hebben op de sociale vaardigheden en het emotionele welzijn van kinderen.

Huisdieren zijn bijna net zo gewoon als broers en zussen in huishoudens in het westen, maar er zijn relatief weinig studies gedaan over het belang van kind-huisdier relaties. Onderzoekers ondervraagden 12-jarige kinderen uit 77 gezinnen met een of meer huisdieren van elk type en meer dan één kind thuis. Terwijl jongens en meisjes even tevreden waren met hun huisdieren, rapporteerden meisjes meer openbaarmaking, kameraadschap, en conflicten met hun huisdier dan jongens hebben gedaan, misschien geeft dat aan dat meisjes meer kunnen inwerken op hun huisdieren op genuanceerdere manieren.