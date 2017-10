Deze huishoudelijke taken hebben onverwachte gezondheidsvoordelen

Niet iedereen geniet van huishoudelijke taken – dat is een gegeven. Maar wat als je wist dat er voor hen meer voordelen zijn dan alleen dat je huis er beter uitziet? Als je je realiseert dat deze eenvoudige taken onverwachte gezondheidsvoordelen hebben, dan zal je heel anders kijken tegen je dagelijkse of wekelijkse to-do lijst.

1. Het bed opmaken

Studies hebben aangetoond dat degenen die elke ochtend hun bed opmaken, met verhoogde productiviteit en een groter gevoel van welzijn hun dag beginnen. Ook hebben deze mensen de neiging om zich meer rustig en energiek te voelen gedurende de dag, in plaats van moe te zijn. Het bed onopgemaakt laten kan voor onnodige stress op je dag zorgen.

2. Werken in de tuin

Mensen die regelmatig in de tuin werken, hebben een ongeveer 30 procent lagere kans op een risico van een hartaanval of een beroerte, in vergelijking met diegene die meer zitten. En er wordt een chemische stof vrijgegeven bij vers gemaaid gras waardoor mensen een goede stemming krijgen en zich ontspannen voelen. Ook kan de natuur helpen om de symptomen van depressie te verminderen. Uit een studie van mensen die gediagnosticeerd werden met verschillende vormen van depressie, is gebleken dat de symptomen opmerkelijk verbeterd waren door ongeveer zes uur per week te tuinieren.

3. Afwassen

Afwassen heeft het vermogen om nervositeit met bijna 30 procent te verlagen. Tijdens het afwassen richt iemand zich op de geur van de zeep, de temperatuur van het water en het aanraken van de afwas. Dit werkt kalmerend. Het afwassen kost niet veel concentratie, dus de geest is vrij om te dwalen terwijl de handen druk bezig zijn.

4. De badkamer schoonmaken

Een badkamer is de ideale plek om schadelijke bacteriën te laten groeien. Wanneer je het regelmatig reinigt, vermindert de kans op ziekte; de bacteriën kunnen zich niet verder verspreiden naar plaatsen zoals het toilet en je tandenborstel. Regelmatige reiniging voorkomt ook schimmel groei, wat moeilijker wordt om te verwijderen hoe langer je het laat zitten.

5. De keuken opruimen

Een studie heeft aangetoond dat mensen met een extreem rommelig huis ongeveer 77 procent meer kans hebben om overgewicht te hebben, zo niet obesitas. Dit komt omdat het moeilijker is om gezonde keuzes te maken in een rommelige keuken.

6. Stofzuigen

30 minuten stofzuigen kan dezelfde voordelen hebben als 15 minuten sporten. Maar je moet het hele huis wel in één keer stofzuigen, in plaats van elke keer een kamer aan te pakken. De bewegingen die je doet met stofzuigen zijn niet alleen ideaal voor je armen, maar ook voor je core en benen door de duw- en trekbewegingen.