Huishoudtips waarmee je geld kunt besparen

We zitten al weer in de tweede maand van het nieuwe jaar, en misschien heb je in januari wel zuinig gedaan na de dure decembermaand, maar is het er nu een beetje bij ingeslopen en ben je weer in je oude uitgavenpatroon vervallen. Niet getreurd, hier kan je nog steeds wat aan doen! We zetten hier daarom wat huishoudtips op een rij waarmee je dit jaar geld kunt besparen.

Besparen op woonlasten

Een groot deel van het inkomen gaat naar de huur of hypotheek. Als je een woning huurt kijk dan of je recht hebt op huurtoeslag, en als je deze al ontvangt kijk dan of het bedrag nog steeds van toepassing is op je inkomsten. Misschien kun je meer krijgen omdat je bijvoorbeeld minder bent gaan verdienen, of je bent werkloos geworden. Als je een hypotheek hebt kun je soms profiteren van de huidige lage rente. Misschien is oversluiten een optie.

Besparen op vaste lasten

De vaste lasten zijn de tweede grote uitgavenpost in het budget. Hierbij moet je denken aan verzekeringen, gas, water, elektra, internet, bellen en televisie en belastingen. Kijk een grondig naar de verschillende verzekeringen zoals een aansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering en zorgverzekering, of ze wel noodzakelijk zijn en of je misschien op een goedkopere kan overstappen. Het verbruik van gas, elektriciteit en water hangt mede af van de grootte van de woning en de samenstelling van het huishouden. Hierbij spelen ook de tarieven van de energieleverancier een rol. Je kunt bijvoorbeeld energie vergelijken op een energievergelijker. Zo kan je de goedkoopste energieleverancier vinden en flink geld besparen. Ook voor internet, telefoon en televisie, wat vaak in één pakket zit, kun je kijken of het goedkoper kan. Wie gebruikt eigenlijk vandaag de dag nog een vaste telefoon? Belastingen vormen een grote kostenpost. Let goed op dat alle kosten worden afgetrokken en schakel desnoods hulp in als je hier niet zo goed in bent.

Besparen op vervoerskosten

Brandstof prijzen kunnen hoog in de kosten lopen als je de auto vaak gebruikt. Laat deze wat vaker staan en loop vaker of neem de fiets of het openbaar vervoer. Dit is veel voordeliger.

Besparen op levensonderhoud

Eten, kleding en uitjes mogen natuurlijk niet vergeten worden. Ook hier kun je heel makkelijk op besparen. Vergelijk de prijzen bij verschillende supermarkten en probeer ook zoveel mogelijk goedkopere merken te kopen en ga naar markt. Kleding hoef je niet maandelijks aan te schaffen, maar als je wat koopt doe het dan in de uitverkoop of een goedkope winkel. Schrijf je in voor nieuwsbrieven en zo hou je de koopjes in de gaten. Uitjes kun je voordelig houden door kortingsbonnen in de gaten te houden of te kiezen voor dingen die niet zoveel geld kosten.

We hopen dat deze tips je motiveren om flink wat geld te besparen!