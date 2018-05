Hulp bij huiswerk kan van invloed zijn op de persistentie van het kind

Verschillende soorten huiswerkbegeleiding van moeders hebben een andere impact op de manier waarop het kind schoolopdrachten in de klassen 2 tot 4 van de basisschool voltooit, volgens een nieuwe studie. Hoewel alle huiswerkbegeleiding vermoedelijk gericht is op het helpen van het kind, leiden niet alle soorten huiswerkbegeleiding tot even positieve resultaten. Onderzoekers vonden dat hoe meer mogelijkheden voor autonoom werk de moeder het kind bood, des te meer taakresistent het gedrag van het kind was. Met andere woorden, het kind werkte later hardnekkig aan zijn of haar schoolopdrachten, wat moeders aanmoedigde om steeds meer mogelijkheden te bieden voor autonoom werken.

Toen de moeder echter assistentie verleende door het kind concreet te helpen, is het minder belastend voor het latere gedrag van het kind. Dit op zijn beurt maakte dat moeders meer en meer hulp bieden. Deze associaties tussen verschillende soorten huiswerkbegeleiding van moeders en het taak-persistente gedrag van het kind bleven bestaan, zelfs nadat het vaardigheidsniveau van het kind onder controle was.

“Een mogelijke verklaring is dat wanneer de moeder haar kind de gelegenheid geeft om huiswerk zelfstandig te maken, de moeder ook een bericht stuurt dat zij gelooft in de vaardigheden en capaciteiten van het kind. Dit laat het kind op zijn beurt in zichzelf geloven, en in zijn of haar vaardigheden en capaciteiten”, legt de onderzoeker uit.

Evenzo kan concrete huiswerkbegeleiding – vooral als het kind daar niet om vraagt ​​- een boodschap uitzenden dat de moeder niet gelooft in het vermogen van het kind om zijn of haar huiswerk te maken. Bij huiswerkbegeleiding moet rekening worden gehouden met de behoeften van het kind.

De bevindingen geven ook aan dat taak-persistentie een bemiddelende factor is tussen verschillende soorten huiswerkbegeleiding en de academische prestaties van het kind. Wanneer de moeder het kind een kans biedt om autonoom te werken, zal het kind volhardend werken, wat leidt tot een betere ontwikkeling van vaardigheden. Als het huiswerk van de moeder echter veel concrete hulp biedt, zal het kind minder hard werken, wat leidt tot een slechtere ontwikkeling van vaardigheden.