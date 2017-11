Een hypotheek regelen als zzp’er? Zo doe je dat!

Als je zzp’er bent of hebt besloten je droom als zelfstandig ondernemer na te jagen, is het vaak moeilijker om een ​​hypotheek te krijgen dan iemand met een vaste baan en vast inkomen. Niet dat een vaste baan de zekerheid die er vroeger was voor het verkrijgen van een hypotheek garandeert, maar de kansen zijn toch iets groter. Gelukkig is het vandaag de dag ietsje makkelijker om ook als zelfstandige een hypotheek te krijgen; mits je kunt laten zien dat je je zaken goed op orde hebt. Wil je weten hoe je een hypotheek zzp regelt? Je leest het hieronder.

Bewijs van inkomen

Voor het aanvragen van een hypotheek, moeten kredietverstrekkers zien dat je werk en dus een inkomen hebt. Bij een gewone baan kan je dat makkelijk overleggen, maar als je als zelfstandige werkt, is het proces een beetje anders. Je kunt immers geen jaaropgave overhandigen. Toch kunnen je kansen goed liggen als je kunt aantonen dat jouw zelfstandige onderneming sterk genoeg is om voorlopig overeind te blijven. Kredietverstrekkers willen dan ook graag inzicht hebben in het inkomen van de afgelopen twee jaar of meer. Dat betekend dat je boekhouding goed op orde moet zijn. Benodigde documenten zijn; persoonlijke belastingaangiften, belastingaangifte voor de onderneming en/of bewijs van inkomen van andere vormen.

Hoe wordt het inkomen berekend?

Om jouw inkomen te bepalen, kijkt de hypotheekverstrekker naar de winst uit je onderneming vóór belastingen. Er wordt gerekend met de gemiddelde winst van de laatste drie jaren, behalve als het laatste jaar de winst lager was dan daarvoor. In dat geval geldt de winst over het afgelopen jaar als jouw maximale inkomen. Als zzp’er kun je ook een hypotheek krijgen, zelfs als je nog maar één jaar als zzp’er actief bent. Daarvoor wordt wel gekeken naar je gemiddelde inkomen van de afgelopen drie kalenderjaren.

Waar kun je het beste terecht voor een hypotheek?

Er zijn natuurlijk verschillende banken en kredietverstrekkers waar je terecht kunt voor een hypotheek, die allen verschillende methoden hanteren voor de verstrekking hiervan. Je hebt dan ook grotere kans bij een bank die speciaal gericht is op ondernemende mensen zoals NIBC Direct. Hier wordt je gemiddelde inkomen bepaald op basis van jaarcijfers en/of een prognose van een AA-accountant. NIBC Direct wil de steeds groter wordende beroepsgroep zelfstandige ondernemers zo goed mogelijk kunnen bedienen en biedt ook hypotheken als je nog geen drie jaar een bedrijf hebt. Maar als je samen met je partner een hypotheek wilt en jullie allebei zelfstandig zijn, dan moet in elk geval één van jullie minimaal drie jaar bezig zijn om in aanmerking te komen voor een hypotheek.

Andere dingen waar je aan moet denken

* Zorg dat je financiën op orde zijn zodat je algehele kredietwaardigheid goed is.

* Laat je goed informeren.

* Zorg dat je een aanbetaling kunt doen, hoewel dit niet altijd nodig is.

* Let op het rente percentage.

* Lees de algemene voorwaarden goed door.