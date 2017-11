Hyundai Ioniq is Women’s World Car of the Year

De Hyundai Ioniq is de grote winnaar van de achtste editie van de Women’s World Car of the Year Awards. Hij rijdt niet alleen met de hoofdprijs weg, en verslaat daarmee finalisten als de BMW 5 Serie, Peugeot 3008 en Ford Fiesta, hij kwam ook nog eens als beste uit de bus in de categorie ‘groenste’ auto. De Women’s World Car of the Year-verkiezing is de enige autoprijs ter wereld met een volledig vrouwelijke jury, die bestaat uit 25 gevestigde autojournalisten uit 20 verschillende landen. Aanvankelijk werden 420 auto’s genomineerd voordat ze naar een top 60-lijst werden gesleept. De jury keek speciaal naar design en functionaliteit, stijl en uitstraling, innovatie, comfort, opbergruimte, invloed op milieu en rijeigenschappen. Andere belangrijke factoren zoals de wow-factor en de prijs-kwaliteitverhouding zijn ook onderdeel van de beoordeling.

Winners van de afgelopen jaren zijn:

2017: Hyundai IONIQ

2016: Jaguar F-Pace

2015: Volvo XC90

2014: Mercedes-Benz S-Class

2013: Ford Fiesta Ecoboost

2012: Range Rover Evoque

2011: BMW 5 Series en Citroën DS3 (gedeelde 1e plek)

2010: Jaguar XF