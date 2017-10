iCandy Peach Dusk Designer Edition Wandelwagen

De nieuwe limited edition van de bekende iCandy Peach-wandelwagen is ontworpen met één belangrijk aspect in het achterhoofd: perfectie. De Peach Dusk Designer Edition is de meest glamoureuze iCandy-wandelwagen tot nu toe en perfect voor ouders die op zoek zijn naar nét die extra comfortabele ervaring en stijlvolle uitstraling. De wagen, die een ode aan is iCandy’s erfgoed, is uitgevoerd in stoere grijstinten en de subtiele, kenmerkende chromen afwerking waar iCandy om bekend staat. De wagen heeft glanzende zwarte details en over elk onderdeel is uitgebreid nagedacht om ervoor te zorgen dat de wagen zijn klassieke silhouet behoudt.

De iCandy Peach Dusk Designer Edition beschikt over diverse functies om maximaal comfort, gemak en gebruiksvriendelijkheid te garanderen. Zo zorgen de dynamische, stevige PU-banden voor een vlotte en makkelijke rit. De verschillende zitmogelijkheden voor je kleintje zorgen voor optimaal comfort, net als de ergonomische, zachte kunstleren duwstang. Dankzij de slimme technologie waarmee je de wagen met één hand inklapt, is deze bovendien eenvoudig en snel op te bergen. Ook ouders die graag veel spullen meenemen, kunnen hun hart ophalen: de boodschappenmand van de wagen is geschikt voor spullen tot vijf kilo. En ga je graag met je kleintje uit eten of een drankje drinken op het terras? De iCandy Peach Dusk Designer Edition biedt een verhoogstand waarmee je de wagen verandert in een handige kinderstoel. Ook geschikt voor thuis aan de eettafel.

De iCandy Peach Dusk Designer Collection is vanaf nu verkrijgbaar in baby- en kinderspeciaalzaken.