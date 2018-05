Iconische ‘Purple Rain’ begeleidingsband van Prince ‘The Revolution’ in Paradiso

Op zondag 10 februari 2019 speelt de begeleidingsband van Prince, The Revolution, in Paradiso Amsterdam. Het is het enige concert van deze iconische begeleidingsband in Nederland die klassiekers afleverde als ‘Kiss’, ‘Purple Rain’, ‘Let’s Go Crazy’, ‘1999’ en ‘Little Red Corvette’. Tickets voor het concert zijn vanaf vrijdag 18 mei om 10.00 uur te koop via de Ticketmaster.

Van 1979 tot 1986 was The Revolution de muzikale basis voor zowel de live shows als de albums van de in 2016 overleden Prince. Hoewel de band met onder andere Dez Dickerson, Bobby Z en Doctor Fink al actief was op ‘Prince’, ‘Dirty Mind’ en ‘Controversy’, kreeg deze pas echt erkenning op het album ‘1999’. Het dubbelalbum zorgde in de Verenigde Staten voor Prince zijn grote doorbraak en voorzichtig ook daarbuiten. Het album bereikte in de Amerikaanse Billboard 200 albumlijst nummer 9. ‘Purple Rain’ is de eerste plaat die uitgebracht werd als ‘Prince & The Revolution’. Het album, de film en de singles maakten van Prince een wereldster.

De bandleden zochten steun bij elkaar na de dood van hun voormalige muzikale leider. Tijdens deze rouwperiode besloten ze om weer samen concerten te gaan geven. Op zondag 10 februari is de band in Amsterdam voor een van de weinige shows die ze in Europa doen met Bobby Z, Wendy Melvoin, Lisa Coleman, Matt Fink en Brownmark.

The Revolution

Zondag 10 februari 2019

Locatie: Grote Zaal, Paradiso, Amsterdam

Aanvang: 20.30 uur

Zaal open: 19.00 uur

Tickets: De voorverkoop start op vrijdag 18 mei om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl.