De ideale parfum voor op een zomerse dag!

Als parfum liefhebber heb je waarschijnlijk een of meerdere parfums die je het hele jaar door gebruikt. Dit kan ook prima met bepaalde parfums. Maar er zijn ook parfums die typisch zomers of winters zijn. Parfums voor de winter zijn bijvoorbeeld voller, warmer, zwaarder en zoeter, en zomerse parfums zijn licht, bloemig, fris en fruitig- en/of citrusachtig. Het goede nieuws is dat er tal van mogelijkheden zijn op parfum gebied. We geven je hier dan ook een overzicht van de ideale parfums voor een zomerse dag!

Estee Lauder Beautiful



Estee Lauder Beautiful is een klassieke geur van duizend bloemen. De parfum is als een zacht boeket van lelies, rozen, goudsbloem, oranjebloesem, en een warm hart van de houtachtige basisnoten sandelhout, vetiverwortel en amber. Een sprankje citrus verlicht de geur. Dit alles maakt het tot een romantische, zachte, memorabele geur.

Chanel no 19



Chanel no 19 is een bloemige-houtachtige-groen geur, met een unieke combinatie van luchtigheid en verfijning. Het getal 19 verwijst naar de geboortedatum van Coco Chanel, 19 augustus. Het parfum bevat geurige bloemige noten van onder andere neroli, bergamot, jasmijn, roos, lelie, iris, vetiver, sandelhout, leer en musk.

Marc Jacobs Daisy Dream



Marc Jacobs Daisy Dream is een bloemige, fruitige geur die geïnspireerd is door madeliefjes en de blauwe hemel. De elegante en vrouwelijk geur heeft noten van bramen, grapefruit, peer, jasmijn, lychees, blauwe regen, wit hout, muskus en kokosnoot.

Lancôme La vie est belle



Lancôme La vie est belle is sinds de introductie in 2012 een van best verkopende geuren, die geïnspireerd is op de beroemde kristallen glimlach die George Delhomme in 1949 creëerde voor Armand Petitjean, de stichter van Lancôme. De geur bevat zeldzame en zuivere, natuurlijke ingrediënten, en pure extracten van Iris pallida, Sambac jasmijn, Oranjebloesem en Patchouli.

Viktor & Rolf Flowerbomb



Viktor & Rolf Flowerbomb is een frisse, oriëntaalse bloemengeur met noten van bergamot, jasmijn, rozen, fresia, orchidee, oranjebloesem, muskus en patchouli. De ingrediënten maken deze geur onweerstaanbaar en magisch. Er zijn verschillende varianten van de geur uitgebracht.

