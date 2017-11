Ikea opent speciale cadeauwinkel in binnenstad van Utrecht

Ikea heeft vanaf vandaag een tijdelijke cadeauwinkel in Hoog Catharijne in Utrecht geopend; de Ikea Gift Shop. In deze tijdelijke Gift Shop worden klanten tot en met 31 december verrast met speciaal geselecteerde producten uit het Ikea assortiment. Het is voor het eerst dat IKEA een winkel in de binnenstad opent, toegespitst op de feestdagen. Er zijn losse cadeaus verkrijgbaar, maar ook verschillende cadeausets voor in de keuken, woonkamer- en slaapkamer. Voor kinderen is er een bijzonder aanbod met onder andere knuffels, boeken, speelgoed en schrijfwaren.

Er vinden ook verschillende activiteiten plaats; zoals gepersonaliseerde rijmpjes op maat om toe te voegen aan je cadeau, het versturen van persoonlijke ansichtkaarten en een stand voor de jaarlijkse ‘foute’ kerstfoto. Ook heb je de mogelijkheid om cadeaus extra persoonlijk te maken aan de inpaktafel met talloze soorten cadeaupapier en verpakkingen. In de ‘video booth’ kun je een boodschap opnemen waarna je een sticker krijgt met een unieke QR code die op het cadeau kan worden geplakt. Met een smartphone app scant de ontvanger deze code en wordt de persoonlijke video zichtbaar.

Ikea Gift Shop

Vredenburg 4

Utrecht