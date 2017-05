Inglot opent winkel in Amsterdam

Make-up merk Inglot heeft een gloednieuwe store geopend in de Kalverstraat 64 te Amsterdam. De store is een echte snoepwinkel voor elke make-up liefhebber. Het assortiment van Inglot bestaat inmiddels uit meer dan 1500 kleuren. Met maar liefst 450 mogelijkheden om je lippen te accentueren, 600 manieren om je ogen in de spotlights te zetten en 300 mogelijkheden om je gezicht te laten spreken zijn eindeloze kleurcombinaties gegarandeerd.­ Behalve make-up bevat het assortiment ook een brede collectie nagellak.