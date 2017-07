De innovatieve Bentley Baby wandelwagen/kinderfiets

Bentley Motors heeft een innovatieve Bentley Baby Wandelwagen/kinderfiets gelanceerd. De stijlvolle Bentley 6-in-1 wandelwagen/fiets is het perfecte vervoermiddel voor kinderen van 6 maanden tot 4 jaar. Dit product is een zijn verleidelijke mix van plezier, functie en stijl, en groeit en verandert met de behoeften van je kind. Het heeft verschillende bevestigbare en verwijderbare modules waarmee kinderen van alle leeftijden kunnen rijden. Ouders kunnen het zitje 180 graden draaien, zodat ze het kind kunnen zien, maar het kind kan ook naar voren kijken om de wereld om hen heen te waarnemen. Ouders kunnen de fiets duwen terwijl de handgreep wordt ingedrukt of verwijderd zodat het kind zelf kan trappen. Geïnspireerd door de wereldberoemde styling van de Bentley Motors Company, biedt de wandelwagen/trike superieur vakmanschap, stijl en veiligheid. De fiets is gebouwd met hoogwaardige materialen. Replica Bentley Continental GT-wielen, samen met chroom emblemen en wasbare kruissteekplaatsen, dragen bij aan de weelderige esthetiek. De kinderwagen/fiets komt in 4 kleuren: zwart, blauw, rood en roze.