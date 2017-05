Inspiratie voor stijlvolle raamdecoratie in je woning

Als het gaat om het (her)inrichten van de woning, mag de raamdecoratie zeker niet vergeten worden. Er zijn gelukkig vandaag de dag verschillende soorten mogelijkheden, maar ieder interieur vraagt om een ander soort decoratie. Waar je ook voor kiest, het draagt bij aan de sfeer van je woning. Tegelijkertijd zorgt raamdecoratie ook voor privacy en kun je de hoeveelheid licht en lucht die binnenkomt regelen. We hebben hier wat inspiratie en ideeën op een rij gezet voor stijlvolle raamdecoratie in je woning.

Gordijnen

Gordijnen zijn de meest bekende en oudste vorm van raamdecoratie. Ze zijn niet altijd de beste optie, want ze kunnen wel het licht blokkeren en privacy creëren, maar ze kunnen ook de schoonheid van deze functie verbergen, want je kan ze of dicht doen of open laten. Als je er vitrage onder hangt dan kun je dit voorkomen.

Rolgordijnen

Rolgordijnen zijn een van de meest gewilde soorten raamdecoratie, en doordat ze in zoveel soorten, maten en kleuren verkrijgbaar zijn, kan iedereen wel slagen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor rolgordijnen met een verduisterend effect, een minder verduisterend effect of duo-rolgordijnen die bestaan uit twee lagen stof zodat je wel voldoende lichtinval hebt, maar geen last van felle zonnestralen.

Plisségordijnen

Voor een handige en tijdloze aankleding van je ramen zijn plisségordijnen ideaal. Plisségordijnen kunnen in elk soort woning en interieur, en zijn bijna voor alle soorten ramen verkrijgbaar. Ze zijn zonwerend en ideaal om inkijk te voorkomen, maar laten toch voldoende daglicht binnen, afhankelijk van het soort stof waar je voor kiest.

Plisségordijnen kun je anders dan gewone gordijnen die alleen naar links en rechts openen, van boven, van onderen, of in het midden van je raam hangen. Daardoor kun je verschillende kanten op betreffende privacy en lichtinval.

Houten jaloezieën

Houten jaloezieën creëren een warme, behaaglijke sfeer in je interieur. Je kunt namelijk zelf regelen hoeveel licht je binnenlaat en ook in welke richting. Je kunt de jaloezieën helemaal omhoog trekken om het zonlicht volop naar binnen te laten, maar je kunt de jaloezieën ook zo instellen dat je een klein beetje zonlicht doorlaat. En natuurlijk kun je ze helemaal dicht laten als je niet gezien wilt worden.