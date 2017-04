Instagram versterkt vriendschappen

Jongeren die Instagram actief gebruiken, hebben dichtere vriendschappen en minder depressieve gevoelens dan jongeren die alleen foto’s kijken op de app. Studenten vulden vragenlijsten in over hun gebruik van sociale netwerksites zoals Facebook, Snapchat en Instagram, en hun welzijn (depressieve symptomen, tevredenheid met het leven, eenzaamheid). Na zes maanden deden ze dat opnieuw. Uit de geanalyseerde data bleek dat veelvuldig gebruik van Instagram op een gegeven moment zorgde voor een grotere depressie zes maanden later. Echter, met behulp van Instagram kregen ze ook te maken met verhoogde dichtheid van vrienden (perceptie dat ze worden gewaardeerd en geliefd zijn door hun vrienden) zes maanden later, die op zijn beurt was gerelateerd aan lagere niveaus van depressie.

Verschillende onderzoekers hebben het effect van het gebruik van Facebook op jongeren welzijn onderzocht, en sommigen hebben de impact van Instagram op de geestelijke gezondheid van individuen onderzocht. Deze studie is de eerste die de longitudinale relatie tussen Instagram gebruik en welzijn bij jongeren, en de eerste die de rol van dichtheid van jongeren en hun vrienden onderzocht.