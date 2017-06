Vandaag, woensdag 21 juni 2017 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Yoga Dag. Wereldwijd zijn er deze dag duizenden yoga events en ook Nederland doet mee! Het doel van Yoga Dag Nederland is om bij te dragen aan een betere wereld die begint bij jezelf. Met yoga creëer je een positief effect op jouw directe omgeving en daarom worden alle Nederlanders uitgenodigd om mee te doen met Wereld Yoga Dag.

Yoga Magazine deed een Groot yoga-onderzoek naar aanleiding van deze dag. Hieronder enkele highlights uit het onderzoek:

•1,6 miljoen mensen in Nederland doen aan yoga. Dat is 12% van de Nederlanders.

•Meer dan een kwart van alle Nederlanders heeft ooit een yogales gevolgd.

•De meest genoemde reden om aan yoga te beginnen: minder stress voelen (en veertigers zeggen dit het vaakst). Op twee staat flexibel worden, op drie gezonder worden.

•Mensen die aan yoga doen, zijn socialer dan anderen: 50% doet aan vrijwilligerswerk, tegenover 36% van de algemene bevolking; 40% doet iets voor hun buurt, tegenover 32% van de algemene bevolking.

•49% van de yogi’s kreeg van yoga een beter seksleven.

•Nederlanders geven gemiddeld € 300,- per jaar uit aan yoga. Mannen bijna € 100,- meer dan vrouwen. Er is een enorme groei in verkoop van yogareizen, yogakleding en yogamatten.

•14% van de yogi’s maakt weleens een yoga-selfie, 50% wil er leuk uitzien tijdens de les, 27% is een ander mens geworden door de yoga.

Bekijk hier alle speciale events die 21 juni plaatsvinden in ons land.