Haar heeft invloed op de manier waarop 80 procent van de vrouwen van middelbare leeftijd zich voelt

Hoe veranderen de haarverzorgingsdoelen, gewoonten en voorkeuren van vrouwen als ze ouder worden? Uit onderzoek onder 1000 vrouwen in de leeftijd van 30 tot 60 is gebleken dat haar op overweldigende wijze invloed heeft op de manier waarop ze over zichzelf denken. Bijna 80 procent van de vrouwen gaf toe dat hun haar hun persoonlijke vooruitzichten kan beïnvloeden, waarbij de meesten zeggen dat ze willen dat hun haar ervoor zorgt dat ze zich mooier en zelfverzekerder voelen. De enquête onthulde het volgende:

* De meeste vrouwen van 30 tot 60 jaar zeggen dat ze niet blij zijn met hun haar.

* Bijna 80 procent geeft aan dat hun haar invloed kan hebben op de manier waarop zij over zichzelf denken; meer vrouwen willen dat hun haar ervoor zorgt dat ze zich mooier en/of zelfverzekerder voelen.

* Meer dan 50 procent zegt dat ze elke dag minder dan 15 minuten aan het haar spenderen.

* Geur is een prioriteit, waarbij ongeveer 83 procent aangeeft dat geur ietwat belangrijk of erg belangrijk voor hen is.

* 61 procent geeft de voorkeur aan shampoos en conditioners die zijn aangepast om hun persoonlijke haarverzorgingsdoelen aan te pakken.