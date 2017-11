Dit is de beha van $ 2 miljoen van Victoria’s Secret

Victoria’s Secret heeft de nieuwe beha onthuld voor de Victoria’s Secret Fashion Show van 2017. De Champagne Nights Fantasy Bra zal gedragen worden door Victoria’s Secret Angel Lais Ribeiro, en heeft een prijskaartje van maar liefst $ 2 miljoen. De 2017 Champagne Nights Fantasy Bra is exclusief ontworpen voor Victoria’s Secret door de wereldberoemde juwelier Mouawad. De beha heeft handgezette diamanten, gele saffieren en blauwe topaas in 18 karaat goud. De glamoureuze en glinsterende beha weegt meer dan 600 karaat, is versierd met bijna 6.000 kostbare edelstenen, en duurde bijna 350 uur om te maken.