Is dit de duurste pizza ooit?

Een heerlijke pizza is een van de guilty pleasures voor vele mensen. Bovendien is een pizza redelijk goedkoop als je gaat uiteten, behalve als je dit doet in New York waar restaurant Industry Kitchen een pizza heeft ontwikkeld met een prijskaartje van maar liefst $2,000! Wat zit erop vraag je je af? De luxe pizza is bedekt met Stilton kaas, foie gras, truffels, kaviaar, en 24-karaats goud vlokken! Het antwoord op al je luxe foodie dromen dus! Volgens de chef kok is dit gerecht “het toppunt van decadentie”. Denk overigens niet dat je zomaar het restaurant in kan lopen om deze pizza te bestellen, nee, je moet het 48 uur van tevoren bestellen.