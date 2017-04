Dit is het hoogste huis ter wereld!

Ook benieuwd hoe het hoogste huis ter wereld eruit ziet? We laten het je hier zien! Het huis is gevestigd in de Verenigde Staten, is 37 meter hoog en het heeft een panoramisch uitzicht van 193 kilometers in elke richting. Met zijn Star Wars en Batman gelijkenissen, is het ook een van de meest futuristische huizen ter wereld. Het huis werd gebouwd voor een laag energieverbruik, maar met een mooi uitzicht met glazen wanden en plafonds. Het huis omvat 10 verdiepingen op verschillende niveaus. Een hydraulische glazen lift stijgt zes verdiepingen vanaf de garage waarin je ook kunt genieten van het uitzicht.

Het huis heeft meerdere prijzen gewonnen en staat nu te koop voor $ 1,5 miljoen dollar.