Dit is het ideale aantal seksuele partners voor mannen en vrouwen

Het is een vraag die gegarandeerd komt op een gegeven moment in een relatie : Met hoeveel mensen heb je geslapen? Een nieuw onderzoek heeft een ‘ideaal’ aantal ontdekt. Volgens een studie gepubliceerd in het Journal of Sex Research, is het magische getal hetzelfde voor mannen en vrouwen – en het is ‘drie’. Dit is echter anders als het gaat om een ​​potentiële lange-termijn relatie. Dan willen de meeste mensen dat hun nieuwe partner slechts met twee mensen eerder sliep. Uit de bevindingen bleek ook dat vrouwen minder worden aangetrokken tot mannen die met meer dan zes mensen voor hen hebben geslapen. Mannen noemden 11 partners als het gemiddelde limiet.

Voor het onderzoek werden 188 mensen (104 daarvan waren vrouwen) ondervraagd. De leeftijdsgroep was tussen de 18 en 35, met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar. De enige significante sekseverschillen zijn, dat mannen eerder een relatie aan gaan met een maagd of met iemand die een laag aantal seksuele partners had in het verleden. Enigszins ironisch, degenen die deelnamen aan de studie bereikten niet helemaal hun eigen normen – het gemiddelde aantal partners in het verleden waren 5,81 voor vrouwen en 8,4 voor mannen.