Wat is mindfulness gebaseerde meditatie en waarom zou je het moeten proberen?

Het lijkt erop dat we meer en meer horen over op mindfulness gebaseerde meditatie en de rol die het speelt in het verminderen van stress. Maar wat is mindfulness gebaseerde meditatie en waarom krijgt het zoveel aandacht? De praktijk van mindfulness dateert van duizenden jaren geleden en heeft wortels in zowel yoga en meditatie. De overkoepelende doelstellingen van mindfulness zijn om te leren aanwezig te zijn in het moment en in staat zijn om je geest tot rust te brengen. Dit kan een aanzienlijke impact hebben op het stress niveau en het algemeen welzijn van iemand.

Het zorgt er ook voor dat we oordelen over onszelf en onze ervaringen loslaten. Het proces van het kennen van de ervaring zoals het is en onszelf als wie we zijn, zonder meedogenloos oordeel, is een groot onderdeel van de basis van mindfulness. We worden aangemoedigd om een warme open nieuwsgierigheid naar het leven te hebben. In aanvulling, hebben neurowetenschappers ook aangetoond dat het beoefenen van mindfulness, hersenen gebieden met betrekking tot waarneming, lichaamsbewustzijn, pijn tolerantie, emotieregulatie, introspectie, complex denken en gevoel van eigenwaarde, beïnvloedt. Een andere prachtig aspect van mindfulness is dat het flexibel is en kan worden aangepast om te passen in de levensstijl van ieder mens. Je kunt eigenlijk profiteren van korte meditaties en, geloof het of niet, je kunt zowat overal mediteren!

Hieronder wat tips voor het beginnen met mindfulness meditatie:

* Let goed op je ademhaling, vooral als je intense emoties voelt.

* Besteed echt aandacht wat je voelt op een bepaald moment, de bezienswaardigheden, geluiden en geuren die normaal je bewustzijn voorbij gaan.

* Erken dat je gedachten en emoties vluchtig zijn en je ze niet hoeft te definiëren, een inzicht dat je kan bevrijden van negatieve denkpatronen.

* Stem af op fysieke sensaties van je lichaam, van het water op je huid onder de douche tot de manier waarop je lichaam rust in een stoel.

Mindfulness meditatie kan een echte invloed hebben op het vermogen van iemand om zijn of haar stress kwijt te raken. En in de huidige snelle en competitieve omgeving, is de mogelijkheid om het effect van de stressoren van het leven te verminderen op onze fysieke en emotionele gezondheid belangrijker dan ooit!