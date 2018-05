Wat is een praktische moederfiets?

Moederfietsen zijn er in allerlei soorten en maten. Je kunt natuurlijk je gewone damesfiets gebruiken als moederfiets. Maar je kunt ook gaan voor een ander model. De opoefiets wordt veel genoemd als handige moederfiets. Ook speciale moederfietsen zijn erg geliefd. En de bakfiets wordt ook gezien als ideale moederfiets. Wat is nou echt een praktische moederfiets?

De speciale moederfiets

De speciale moederfiets is niet echt anders dan andere fietsen. Alleen is de afstand tussen zadel en stuur wat groter. Daardoor past er een kinderzitje tussen jou en het stuur. Je kleine kindje kan dan veilig voor je zitten. Je hebt genoeg ruimte voor op- en afstappen. De bagagedrager is erop ingericht dat daar ook een kinderzitje kan. Zo kun je dus twee kinderen tegelijk meenemen op de fiets. Je moet een moederfiets wel goed verzekeren. De fietsverzekering van Centraal Beheer is hiervoor geschikt. Diefstal van moederfietsen komt namelijk erg vaak voor.

Je eigen fiets als moederfiets

Heb je nog een goede fiets die je wilt gebruiken als moederfiets? Dat kan natuurlijk ook prima. Op vrijwel elke damesfiets past een kinderzitje. Je hebt alleen minder ruimte over voor het op- en afstappen. Daarom moet je fiets wel laag genoeg zijn. Je moet vanaf de grond kunnen opstappen. En ook moet je de grond goed kunnen raken als je moet stoppen. Bijvoorbeeld bij een kruising moet je veilig en stabiel kunnen stilstaan. Is jouw fiets te hoog? Dan kun je naar de fietsenmaker om hem te laten verlagen. Maar soms is er niets aan te doen. Dan moet je een andere fiets kopen die veiliger is.

Een bakfiets als moederfiets

Een andere optie is een bakfiets. Dit is vooral handig als je meerdere kleine kinderen hebt. Je kunt de kinderen dan in de bak meenemen. Bakfietsen zijn echt handig om kinderen mee te nemen. En ook voor spullen, zoals tassen en dozen. Ook de bakfiets is populair als moederfiets. Zeker voor moeders met drie of meer kleine kinderen. Je hebt dan geen gedoe meer met wankele kinderfietsjes. Ook veel gastouders gebruiken de bakfiets graag. Wel moet je ook deze goed verzekeren. Bakfietsen worden heel vaak gestolen omdat ze waardevol zijn.

Er zijn verschillende opties voor een moederfiets. Je kunt een echte moederfiets aanschaffen. Maar ook andere fietsen zijn geschikt als moederfiets. Eigenlijk zijn er maar weinig fietsen die echt niet handig zijn. De een stelt natuurlijk ook hogere eisen dan de ander. Ben jij op zoek naar een goede moederfiets? Dan weet je nu waar je rekening mee moet houden.