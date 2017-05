Dit is ’s werelds heetste peper

Als je van pittig eten houdt, dan moet je zeker eens ’s werelds heetste peper proeven die onlangs onthuld is. De Dragon’s Breath chili komt in op 2.400.000 Scovilles (SCU), wat 200.000 SCU heter is dan de huidige recordhouder. De chili is meer dan 500 keer heter dan tabasco sauce. Niet eetbaar dus! Het pittige van pepers wordt gemeten met de scovilleschaal (die de heetheid van pepers meet), die in 1912 is ontwikkeld door een Amerikaanse apotheker Wilbur Scoville. De maker, eigenaar en teler van de Dragon’s Breath chili, vader en zoon Bob en Neal Price, zullen een eetbare variëteit maken die te koop zal zijn bij hun bedrijf ChilliBobs.