Is het ware liefde of gewoon een fantasie?

We hebben allemaal wel slechte relaties gehad, en meestal zijn de rode vlaggen duidelijk: agressief gedrag, bindingsangst, emotionele onbeschikbaarheid, ga zo maar door. Echter, er is eigenlijk een subtielere rode vlag waar je naar moet uitkijken: een fantasie band. Deze band laat mensen geloven dat ze in een liefdevolle relatie zitten, terwijl de realiteit is dat dit helemaal niet zo is. Koppels kunnen hierdoor jaren bij elkaar blijven, al zijn ze dood ongelukkig. Hieronder de tekenen van een fantasie band.

Gebrek aan oogcontact

Oogcontact is een teken dat we niet alleen maar luisteren – we besteden echt aandacht aan wat de ander zegt, hoe ze het zeggen, en wat hun woorden zouden kunnen betekenen. Gebrek aan oogcontact wordt vaak geïnterpreteerd als een teken dat het jou (of je partner) niets kan schelen.

Oppervlakkige communicatie

Small talk is geweldig als je iemand voor het eerst ontmoet, maar de communicatie moet evolueren over de tijd. Als je al een jaar samen bent en de omvang van jullie gesprekken is nog steeds beperkt tot hoe de dag ging, is het misschien tijd om uit je comfort zone te stappen.

Afhankelijkheid

Het meest voorkomende symptoom van afhankelijkheid dat we zien is paren die automatisch “we” worden in plaats van twee afzonderlijke identiteiten. Hoe meer “jou” je partner wordt hoe minder je ze kunt waarderen voor hun eigen unieke kwaliteiten waardoor je in de eerste plaats tot hen aangetrokken was.

Onpersoonlijke tekenen van genegenheid

Iemand die “door iets gaat” vertrouwt vaker op genderrollen om inhoud te geven in wat zij denken hoe een relatie er uit “moet” zien. Bijvoorbeeld, van de vrouw kan worden verwacht dat zij haar rol als verzorger en de schouder van de emotionele aspecten van de relatie speelt, terwijl de man werkt als een kostwinner en voor de meer praktische elementen zorgt.

“Routine” seksleven

Wanneer het vrijen minder spannend wordt, is het niet het gevolg van iets dat “toevallig” gebeurt – het is een teken dat partners minder betrokken met elkaar zijn. Seks is slechts een van de vele manieren om je partner te waarderen.