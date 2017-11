Het is wiskundig onmogelijk om veroudering tegen te gaan

Veroudering is een natuurlijk onderdeel van het leven, maar dat heeft mensen niet gestopt om het proces tegen te gaan. Helaas, zijn die pogingen vergeefs, volgens de onderzoekers van de universiteit van Arizona, die hebben aangetoond dat het wiskundig onmogelijk is om veroudering in multicellulaire organismen zoals mensen te stoppen.

“Veroudering is wiskundig onvermijdelijk – echt, serieus onvermijdelijk. Er is logisch, theoretisch, wiskundig geen uitweg,” zei de professor in ecologie en evolutionaire biologie.

Huidig ​​inzicht in de evolutie van veroudering openbaart de mogelijkheid dat veroudering kan worden gestopt als de wetenschap een manier zou kunnen vinden om de selectie tussen organismen perfect te maken. Een manier om dat te doen zou kunnen zijn om concurrentie tussen cellen te gebruiken om slecht functionerende “trage” cellen te elimineren die verband houden met veroudering, terwijl andere cellen intact blijven. Maar de oplossing is niet zo simpel, zeggen de onderzoekers.

Twee dingen gebeuren met het lichaam op een cellulair niveau als het ouder wordt. Een is dat cellen vertragen en beginnen met het verliezen van functie, zoals wanneer je haarcellen bijvoorbeeld stoppen met het maken van pigment. Het andere dat er gebeurt is dat sommige cellen hun groeitempo versnellen, waardoor kankercellen kunnen vormen. Als we ouder worden, hebben we allemaal de neiging om op een bepaald moment kankercellen in het lichaam te ontwikkelen, zelfs als ze geen symptomen veroorzaken, zeggen de onderzoekers.

De onderzoekers constateerden dat zelfs als de natuurlijke selectie perfect was, ouder worden nog steeds zal gebeuren, omdat kankercellen de neiging hebben om te bedriegen wanneer cellen concurreren. Uiteindelijk gaan dingen met de tijd achteruit en – volgens de wiskunde – kan proberen om ze te repareren, de dingen erger maken.

“Je kan het verouderen vertragen, maar je kan het niet stoppen.” “We hebben een wiskundige demonstratie van waarom het onmogelijk is om beide problemen op te lossen. Je kunt een probleem oplossen, maar dan je zit vast aan het andere. Dingen zullen in de loop van de tijd erger worden, op een van beide manieren of beide: ofwel al je cellen zullen doorgaan met trager worden, of je krijgt kanker. En de belangrijkste reden is dat dingen achteruitgaan. Het maakt niet uit hoeveel je probeert dit te stoppen, je kan het niet.”