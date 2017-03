Jamiroquai voor concert naar de Ziggo Dome in Amsterdam

Jamiroquai komt na een afwezigheid van zo’n 6 jaar weer voor een optreden naar Nederland. De Britse band staat op woensdag 8 november in de Amsterdamse Ziggo Dome. Daarnaast maakte de band onlangs bekend dat het op 31 maart hun nieuwe album, Automaton, uitbrengt. De voorverkoop voor dit concert start aanstaande vrijdag, 10 maart, om 10 uur.

Als één van de meest invloedrijke Britse bands van de afgelopen 25 jaar heeft Jamiroquai een aantal albums in de top 20 van de Nederlandse albumcharts gehad, waarvan de nummer 1 notering van Rock Dust Light Star uit 2010 een hoogtepunt was. De Britse band verkocht wereldwijd meer dan 26 miljoen albums en met het album ‘Travelling Without Moving’, met onder andere de hits Virtual Insanity en Cosmic Girl, behaalden ze een vernoeming in het Guinness Book of World Records voor het best verkopende funk album aller tijden.

Op vrijdag 31 maart brengen ze het langverwachte nieuwe album Automaton uit. Het achtste studioalbum van de elektronische soul funk-sterren is geschreven en geproduceerd door frontman Jay kay en toetsenist Matt Johnson.

Automaton is de opvolger van het album Rock Dust Light Star uit 2010. Jamiroquai is onlangs ook bevestigd voor een optreden op het North Sea Jazz Festival in juli.

Jamiroquai

08 november 2017 | Ziggo Dome – Amsterdam

Aanvang: 20.00 uur | Entree: vanaf € 39 (excl. servicekosten)

Kaartverkoop start vrijdag 10 maart om 10.00 uur via: www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm)