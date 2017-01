Je mobiele telefoon kan de intensiteit van je training verlagen

Wil je zoveel mogelijk halen uit je training? Zet je mobiele telefoon dan uit! Want uit twee recente studies is gebleken dat praten of sms-en op een mobiele telefoon tijdens het sporten de intensiteit van een training zal verlagen en ook van invloed op balans.

De laatste van deze studies, de impact van de verschillende mobiele telefoon functies en de effecten ervan op posturale stabiliteit, toont aan dat sms-en en praten op de mobiele telefoon een negatief effect zou kunnen hebben op de eigen balans tijdens dagelijkse activiteiten.

“Als je praat of sms’t op je mobiele telefoon terwijl je bijvoorbeeld loopt, wordt je aandacht gedeeld door de twee taken en dat kan je posturale stabiliteit verstoren, en heb je dus kans op risico’s zoals valpartijen en musculoskeletale letsels”, zegt de onderzoeker.

Dit is de eerste bekende studie naar de effecten die mobiel telefoon gebruik op houdingsstabiliteit onderzocht. Luisteren naar muziek op een mobiele telefoon, aan de andere kant, heeft geen noemenswaardige invloed op de posturale stabiliteit tijdens het sporten, is uit de studie is gebleken. Dus de volgende keer dat je gaat lopen op de loopband, luister naar muziek.