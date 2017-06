Je seksleven ingeslapen? 10 tips voor gegarandeerde passie

Is je seksleven ingeslapen? We hebben hier 10 tips voor gegarandeerde passie tussen de lakens!

Tip 1: Weg met de stress

Stress en spanning zorgen voor een verhoogde endorfinespiegel in het lichaam. Dit heeft een bewezen negatieve invloed op ‘de zin in seks’. Ontspanning heeft precies het omgekeerde effect. Door ontspanning daalt de hartslag en ontstaat verlangen en lust. Dat is ook de reden dat de meeste mensen meer zin in seks ervaren tijdens hun vakantie. Dus doen: plan een ontspannen en romantisch weekendje weg en zorg ervoor je ook thuis voldoende kunt ontspannen.

Tip 2: Aandacht

Het overkomt iedereen: vrijpartijen waar je in gedachten niet echt bij bent. Waar je bezig bent met andere dingen, maar niet bij je partner. Zonder aandacht voor de ander verliest seks aan passie en intimiteit.

Het is belangrijk om uit je hoofd te komen en te genieten van de ander en elkaar.

Tip 3: Weg met de sleur. Voor passie is vernieuwing nodig

Routine is passie killer nummer 1. Het voorkomen van routine is een uitdaging voor vrijwel iedereen. Routine is een mens eigen, maar routine doodt vernieuwing en spanning. En precies dat is nodig voor passie. Zorg er dus voor dat jullie niet in dezelfde patronen blijven vervallen. Wees samen creatief. Experimenteer. En besef dat een beetje angst en onzekerheid erbij hoort. Het zal de passie doen oplaaien en wonderen verrichten voor jullie seksleven. Dus: denk eens aan een sensuele erotische massage, aan een leuke vibrator voor samen, een prikkelend glijmiddel of wellicht is het oosterse spirituele Tantra iets voor jullie?

Tip 4: Zin maken

Zin en lust ontstaan niet vanzelf. Zin in seks komt niet uit de lucht vallen. Er is altijd een seksuele prikkeling (gedachte, fantasie, boek, film, beeld, et cetera) nodig om zin in seks te krijgen. En voor zo’n prikkeling kan je je openstellen. En daarmee dus als het ware zin maken. Ook door de seks zelf ontstaat vaak zin. Door het vrijen maakt het lichaam testosteron aan, waardoor er automatisch zin ontwikkeld.

Tip 5: Fantaseer

Seks en opwinding beginnen in het hoofd. Fantasie is daarbij ontzettend belangrijk. Meer passie? Zet dan uw hoofd en fantasie aan het werk. Zoek inspiratie en laat u in vervoering brengen. Kijk samen een opwindende erotische film, lees spannende erotische verhalen, bekijk deze site samen.

Tip 6: Doe dingen zonder elkaar

Samen dingen doen is natuurlijk belangrijk. Maar door alles samen doen, wordt de ander zo bekend en eigen dat gevoelens van lust en begeerte als sneeuw voor de zon verdwijnen. Voor spanning is er afstand nodig. En verschillen.

Tip 7: Voel je aantrekkelijk

Of je kunt genieten van gepassioneerde seks hangt nauw samen met of je jezelf aantrekkelijk vindt, zo blijkt uit onderzoek. Dus wees niet te kritisch voor jezelf en bedenk dat alle foto’s op internet en bladen gefotoshopt zijn.

Besteed daarnaast ook aandacht aan je uiterlijk en sex appeal. Jurkje, mooie nachtkleding en lingerie, geschoren benen het helpt om jezelf aantrekkelijk te voelen.

Tip 8: Breng de romantiek terug

Van romantiek kan je nooit genoeg hebben. Met name vrouwen vinden het belangrijk. Een kaarsje aan, een lief compliment of een geurtje. Verleiding is een kunst en romantiek hoort daarbij. Het resultaat van deze liefdevolle inspanningen zal je terugzien in je seksleven. In een romantische stemming sta je veel meer open voor gepassioneerde seks.

Tip 9 : Zet de eerste stap

Veel mannen en vrouwen hebben het idee dat het aan hun partner ligt dat hun seksleven niet meer zo gepassioneerd is. Maar ben je zelf nog zo leuk, spontaan en liefdevol als in het begin? De enige oplossing om gewoonten te doorbreken en nieuwe, opwindende en spannende samen te creëren is door zelf de eerste stap te zetten.

Tip 10: Niet te veel druk

En verder nog dit. Vrijen hoeft niet altijd fijn te zijn. Elke vrijpartij is anders. Soms super, soms opwindend, soms helemaal niet. En ook kan de seks in periodes anders zijn. En soms is het er zelfs misschien even niet. Maar dat is niet erg. Jullie seksleven samen ontwikkelt zich door de jaren heen. Dat is wat het zo uniek en speciaal maakt.