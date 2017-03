Jesse Klaver meest populaire lijsttrekker voor een date

Met welke lijsttrekker willen vrouwen op een date? Datingsite Lexa.nl deed onderzoek en daaruit is gebleken dat Jesse Klaver de meest dateable lijsttrekker is. Maat liefst e​én op de vijf vrouwen zou wel eens op een date met hem willen. Maar ook Mark Rutte, Geert Wilders en Emile Roemer zijn gewild voor een date. Vrouwen zijn vooral dol op Jesse Klaver vanwege zijn ideeën, spontaniteit en zijn charisma. Maar ook geeft een derde van de vrouwen aan voor hem te kiezen vanwege zijn looks. Het uiterlijk van Klaver wordt een stuk aantrekkelijker gevonden dan dat van de overige lijsttrekkers. Bij Mark Rutte valt vooral zijn gevoel voor humor in de smaak. De vrouwen die met Geert Wilders op stap willen doen dit vooral om zijn ideeën (67%). En ​D66-​lijsttrekker Alexander Pechtold? Die trekt de dames voornamelijk aan door zijn intelligentie.

Vrouwen zijn het meest gecharmeerd van de ideeën (42%), spontaniteit (32%) en bevlogenheid (29%) van onze lijsttrekkers. Macht (2%) en geld (1%) zijn maar voor weinig vrouwen een reden om op stap te willen gaan met een politicus. De meest populaire activiteiten voor een date met een lijsttrekker zijn een etentje of een kopje koffie drinken. Vooral Mark Rutte wordt gezien als de ideale kandidaat om een hapje mee te eten, geeft bijna de helft van de vrouwen aan. Eén op de vijf vrouwen zou wel een rondleiding door de Tweede Kamer willen op hun date, hierbij is Sybrand Buma van het CDA voor velen de favoriete gids (44%). Opvallend is dat de dames die voor SGP lijsttrekker Kees van der Staaij gaan, het liefst een lange bos- of strandwandeling met hem maken (27%).

Ruim twee derde van de vrouwen is benieuwd hoe de politicus zijn werk combineert met zijn privéleven. Een derde vraagt zich af of het thuisfront achter zijn rol als lijsttrekker staat en 15% wil weten of hij werk of privé belangrijker vindt. Het lijkt er dus op dat vrouwen erg benieuwd zijn of de lijsttrekker van hun keuze wel genoeg tijd heeft voor een leuke relatie.