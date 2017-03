John Legend komt met ‘Darkness And Light’ tour terug naar Nederland

Singer-songwriter John Legend komt in september en oktober terug naar Europa met zijn grootste tour ooit de ‘Darkness And Light’ tour. Op 22 september geeft de Amerikaanse R&B en soulzanger een concert in Ziggo Dome in Amsterdam. De kaartverkoop hiervoor start aanstaande vrijdag 31 maart via Ticketmaster.

John Legend, multi-platinum artiest met een Oscar, Golden Globe én tien Grammy’s op zijn naam, geeft maar liefst 24 concerten in Europa. Zijn ‘Darkness And Light’ tour begint op 8 september in het Schotse Glasgow en eindigt op 14 oktober in de Portugese hoofdstad Lissabon. Het nieuws van zijn nieuwe tournee komt tegelijk met de release van zijn nieuwe single ‘Surefire’. Het is alweer de tweede single van zijn album ‘Darkness And Light’ dat afgelopen december verscheen en meteen goed werd ontvangen. ‘Surefire’ is de opvolger van de hit ‘Love Me Now’, die wereldwijd meer dan 157 miljoen keer werd gestreamd. De videoclip behaalde meer dan 88 miljoen views op YouTube. Na de release van ‘Darkness And Light’ was John Legend te zien in de succesfilm ‘La La Land’, waarvoor hij tevens executive producer was. De film won maar liefst zeven Golden Globe Awards en zes Academy Awards. Daarnaast nam hij het titelnummer voor de nieuwe remake van de film ‘Beauty And The Beast’ op samen met Ariana Grande

John Legend – Darkness & Light Tour

Vrijdag 22 september 2017| Ziggo Dome, Amsterdam

De kaartverkoop voor het concert start aanstaande vrijdag om 10.00 uur uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).