John Mayer voor concert naar Ziggo Dome Amsterdam

Singer-songwriter en Grammy Award winnende zanger John Mayer heeft zijn wereldtournee The Search For Everything World Tour aangekondigd waarmee hij deze lente diverse steden in de Verenigde Staten en Europa aandoet. De Amerikaanse zanger en gitarist John Mayer geeft op woensdag 3 mei een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. De kaartverkoop hiervoor start aanstaande vrijdag om 10.00 uur via ticketmaster.nl

Tijdens elk concert staat hij met een volledige band op het podium en speelt hij ook een intieme akoestische solo-set. Daarnaast komen er ook nummers van zijn voormalige band John Mayer Trio aan bod. De aankondiging van deze wereldtour volgt op het langverwachte nieuwe album The Search For Everything waarvan de opnames in 2014 startte in het beroemde Capitol Studios in Hollywood. De eerste nummers ‘Moving On And Getting Over’, ‘You’re Gonna Life Forever In Me’ en ‘Changing’ zijn vrijdag 20 januari als eerste set verschenen en hebben met de al eerder uitgebrachte single ‘Love On The Weekend’ gelijk de toppositie in ITunes behaald. Het volledige album wordt in de lente uitgbracht.

John Mayer

Woensdag 3 mei 2017 | Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20.00 uur | Entree: € 39, € 45, € 49 en € 69 (excl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start aanstaande vrijdag om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).