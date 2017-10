Jonge mannen krijgen meer voldoening uit ‘bromances’ dan uit een relatie

De ‘bromances’ van jonge mannen, nauwe vriendschappen met andere mannen, zijn emotioneel bevredigender dan hun romantische relaties met vrouwen, blijkt uit een nieuwe studie. De studie auteurs interviewden 30 heteroseksuele mannen en vonden dat de mannen minder door hun nauwe mannelijke vrienden werden beoordeeld dan door hun vriendinnen en dat het gemakkelijker was om conflicten te overwinnen en hun emoties in hun bromances uit te drukken dan in hun romantische relaties.

De onderzoekers suggereren dat de stijging van bromances kan worden erkend als een progressieve ontwikkeling in de relaties tussen mannen, maar zij schreven ook dat deze vooruitgang de heteroseksuele relaties negatief kan beïnvloeden. Bijvoorbeeld, de studie auteurs suggereerden dat sterke bromances traditionele huishoudelijke regelingen tussen mannen en vrouwen zouden kunnen uitdagen.