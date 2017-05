Jonge moeders minder gelukkig door onzekerheid & vermoeidheid

Wij wilde weten of die eerste periode met een baby wel echt genieten is, en deed daarom onderzoek naar het geluksgevoel van nieuwe moeders (n= 3.355). Meer dan de helft geeft aan vermoeid te zijn, ook onzekerheid over het moederschap (35%) is bepalend voor het geluksgevoel. Tel daar bij op dat 66% vindt dat ze meer zorgtaken op zich neemt dan haar partner en het is begrijpelijk dat ‘genieten’ niet altijd vanzelfsprekend is.

22% van de moeders had het ouderschap zich anders voorgesteld. Zo geeft 38% aan dat ze vooral moeite hebben met geen tijd meer voor zichzelf hebben. Bij 44% zou meer tijd voor zichzelf helpen om meer te genieten. Opgevolgd door hulp in de huishouding (31%) en minder werken (23%).

42% komt ’s nachts slaap tekort. De helft van die moeders (52%) slaapt minder dan zes uur per nacht en 39% moet er ’s nachts 2x uit voor het kroost. 17% gaat er zelfs meer dan 3x uit! Die gebroken nachten tillen erg zwaar in het ‘geluksgevoel’: 55% zegt dat te weinig slaap daar invloed op heeft.

Niet alleen het missen van tijd voor zichzelf en de slapeloze nachten hebben invloed op het geluksgevoel, de moeders trekken volgens henzelf vaak ook meer de kar. 66% van de moeders die niet voldoende steun ervaart van haar partner, vindt dat hij minder zorgtaken voor zijn rekening neemt. Een kwart heeft daardoor toch écht het gevoel de combinatie baby, huishouden, relatie en werk niet aan te kunnen …

Ook geeft 35% aan dat onzekerheid ook bepalend is. Meer dan de helft (56%) vraagt zichzelf af of ze wel een goede moeder zal zijn. Vooral de grote verantwoordelijkheid heeft bij 47% invloed op deze gedacht.

Ondanks alle bovengenoemde factoren blijkt toch dat moeders wel echt kunnen genieten van het ouderschap. 34% zegt zelfs dat het ouderschap véél mooier is dan verwacht! Kreeg het leven zonder kind een 7.2, schiet het geluksgevoel omhoog na de geboorte resulterend in een 7.9. De helft van onderzochte moeders voelt zich gelukkig en 35% voelt zich zelfs héél gelukkig.